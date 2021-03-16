محافظ القليوبية: تطوير طريق شركات بترول مسطرد أحد أهم المشروعات الحيوية

، أن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل.

واشار الهجان، إلى أن المشروع تتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه ، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان ، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والسكرتير العام ، ومدير المنطقة الجغرافية وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديريات الطرق ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان ، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والسكرتير العام ، ومدير المنطقة الجغرافية وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديريات الطرق ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.





وكلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.





من ناحية اخرى انهت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال معرض زهور الربيع هذا العام حيث تزينت حديقه عفله لمعرض الزهور المقرر افتتاحه الأسبوع الجارى.



جاء ذلك فى اطار خطة وزارة الري لتطوير حدائق القناطر الخيرية حيث تمتلك وزارة الري 11 حديقة، هي" عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ ، والنموذجية ب وأبو إردان، والتوفيقي أ ، والتوفيقي ب، والمركز الثقافي.



وتبلغ خطة تطوير حدائق القناطر 24 مليون جنيه تضمنت 4 حدائق، هي: عفلة، بتكلفة 8 ملايين، بمساحة 14 فدان، والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، بمساحة 6 أفدنة، والمركز الثقافي 5، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بمساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحة 5 أفدنة.



وقال المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر إن حديقة عفلة من أشهر حدائق القناطر الخيرية وتعتبر متنفسا للغلابة الذين يتوافدون إليها دائما في الأعياد والمناسبات ، مشيرا الى أن الحديقة تشهد أعمال تطويرمستمرة عن طريق تزويدها بكافة الخدمات اللازمة للتنزه والاستمتاع بالنيل والحدائق والطبيعة الخلابة كمرحلة أولى لمشروع وزارة الري لتطوير حدائق القناطر.



واشار الى ان حديقة عفلة تعد أشهر وأكبر تلك حدائق القناطر بمسطح 13 فدان وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد على القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهة ساحرة بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام مثل "التين البنغالي" وتتميز بأشجار نادرة بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء.

