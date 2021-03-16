قائد فيتا كلوب لـ صدى البلد: الأهلي زعيم أفريقيا.. وأتمنى الانضمام إليه





وقال عثمان واتارا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" الأهلي زعيم أفريقيا وأكبر نادٍ في القارة، وأتمنى الانضمام إليه يوما ما".





وعن مباراة اليوم أمام الأهلي، أوضح واتارا:" أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين، لأنهما يمتلكان نفس الرصيد من النقاط، لكننا سنفعل كل شيء من أجل الفوز بالمباراة، لكي يكون ترتيبنا جيدا في جدول المجموعة".





ويلتقي فيتا كلوب مع الأهلي اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب " الشهداء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 4 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بنقطة وحيدة.







أعرب عثمان واتارا قائد فريق فيتا كلوب الكونغولي، عن أمنيته بارتداء قميص النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.