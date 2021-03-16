وقف صدور جريدة أخبار اليوم المغربية.. تفاصيل









وجاء في بيان لإدارة الجريدة نشرته في صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن "أخبار اليوم" تتعرّض لـ"التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة" و"حرمانها من حقها المشروع في الدعم العمومي".











من جهتهم، ندد أفراد الطاقم التحريري للصحيفة التي تأسست عام 2009، بقرار "أحادي" اتّخذته الإدارة، مشيرين إلى "سوء إدارة" ومعربين عن أملهم بإمكان "إنقاذ الجريدة".









ولم تعلن الإدارة موعد إغلاق الصحيفة، لكن صحفيين في قسم التحرير قالوا إن "العدد الأخير صدر أمس، الاثنين".









ويأتي الإعلان عن توقيف جريدة "أخبار اليوم" عن الصدور إثر ملاحقات قضائية طالت ثلاثة من صحافييها، اعتبر مؤيدون لهم أنها "قضايا سياسية".









وعام 2018، حُكم على مدير نشرها توفيق بوعشرين بالحبس 12 عاما، وشدّدت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عاما لإدانته بـ"اعتداءات جنسية"، ما ينفيه الصحافي المغربي.









كما أنه في عام 2019، حُكم على الصحافية هاجر الريسوني بالحبس عاما واحدا لإدانتها بـ"الإجهاض غير القانوني" وبممارسة الجنس "خارج الزواج"، علما أنها مُنحت عفوا ملكيا.











كذلك أوقف عمّها سليمان الريسوني، رئيس تحرير الصحيفة، قبل تسعة أشهر، وهو لا يزال موقوفا بقضية اعتداء جنسي، وهو ينفي هذه التهمة، وتم إرجاء محاكمته مرّتين قبل أن يحدد موعد المحاكمة في 30 مارس.

أعلنت إدارة جريدة "أخبار اليوم" المغربية التي يقضي رئيس تحريرها أحكاما بالسجن، أن الصحيفة ستتوقف عن الصدور بسبب "محنة" مالية.