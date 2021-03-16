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محافظات

وزير القوى العاملة يشارك محافظ المنوفية زراعة الأشجار المثمرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
 زرع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من الأشجار المثمرة " شجر الزيتون " بمقر ديوان عام محافظة المنوفية ضمن خطة المحافظة لزراعة الأشجار المثمرة.

جاء ذلك بحضور منسق عام مبادرة هنجملها على مستوى الجمهورية بهدف تنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على كل نقطة مياه ومكافحة فقر الغذاء.

تأتى تلك الزيارة في إطار تسليم شهادات تأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة وكذا تسليم عقود فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ، فضلًا عن تسليم شهادات لخريجي مراكز التدريب على المهن والحرف اليدوية تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه الفئة ووضع خطة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وزير القوى العاملة يشارك محافظ المنوفية زراعة الأشجار المثمرة
وزير القوى العاملة يشارك محافظ المنوفية زراعة الأشجار المثمرة
وزير القوى العاملة يشارك محافظ المنوفية زراعة الأشجار المثمرة
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