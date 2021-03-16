منظمة اليونيسيف تكرم وكيل صحة الغربية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية، عن تكريم منظمة الأمم المتحدة للامومه والطفولة "يونيسيف" في مصر، الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية.





وأشارت الدكتور اميره عامر مسئول اليونسيف بالغربية، أن تكريم وكيل وزارة الصحة بالغربية ، جاء بناء عن ارتفاع وتضاعف مؤشرات العمل خلال السنه الأخيرة بإدارة رعاية الأمومة والطفولة وإعتماد اليونيسيف بالمديرية.





وقامت الدكتوره ماجده ابو ريه مدير إدارة رعايه الامومه والطفولة، و احمد حسين مسئول اليونسيف بالوزارة بإختيار إدارة السنطه وقطور وزفتي وبسيون للتكريم نظير ارتفاع مؤشرات النجاح ورعايه الام والطفل في ظل حاجة كورنا والظروف الراهن ، وتكريم ايضا جميع العاملين بإدارة رعايه الامومه والطفوله بالمديرية ، وذلك من خلال البرنامج القومي لدعم الرضاعة الطبيعية والمنشآت صديقة الأم والطفل.



