وزير الشباب يضع حجر أساس 40 غرفة فندقية بنادي قارون الرياضي بالفيوم بتكلفة 15 مليون جنيه

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بوضع حجر الأساس لإنشاء 40غرفة فندقية بالإضافة إلى ٤ أجنحة نوم ، ومن المقرر أن يتم تطوير مبني الفندق القديم والذي يحتوي على ٢٠ غرفة فندقية وذلك بنادي قارون الرياضي بتكلفة إجمالية ١٥ مليون جنيه .





وقال وزير الرياضة إن انشاء الفنادق الخاصة باستضافة الفرق والمنتخبات الرياضية هو من أهم متطلبات اقامة البطولات والمعسكرات الرياضية والشبابية ، مشيرًا إلى أن الـ 40 غرفة فندقية بنادي قارون الرياضي ستكون اضافة قوية للقطاع الرياضي والشبابي في تلك المنطقة من صعيد مصر .









كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي المنجل بالنجيل الصناعي بنادي قارون والذي يضم للمنشآت الرياضية المميزة بالنادي بتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه .









من جانبه أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بالجهود البناءة لوزير الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية والشبابية ، مؤكدًا على الطفرة الانشائية للشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وغير المسبوقة في محافظة الفيوم وكافة انحاء الجمهورية .









وفي نهاية جولته التفقدية بالنادي شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ٢٠٠ شاب من محافظة الفيوم في ماراثون للدراجات الهوائية .