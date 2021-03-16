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رياضة

وزير الشباب يضع حجر أساس 40 غرفة فندقية بنادي قارون الرياضي بالفيوم بتكلفة 15 مليون جنيه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:05 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بوضع حجر الأساس لإنشاء  40غرفة فندقية بالإضافة إلى ٤ أجنحة نوم ، ومن المقرر أن يتم تطوير مبني الفندق القديم والذي يحتوي على ٢٠ غرفة فندقية وذلك بنادي قارون الرياضي بتكلفة إجمالية ١٥ مليون جنيه .

      
وقال وزير الرياضة إن انشاء الفنادق الخاصة باستضافة الفرق والمنتخبات الرياضية هو من أهم متطلبات اقامة البطولات والمعسكرات الرياضية والشبابية  ، مشيرًا إلى أن الـ 40 غرفة فندقية بنادي قارون الرياضي ستكون اضافة قوية للقطاع الرياضي والشبابي في تلك المنطقة من صعيد مصر .


كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي المنجل بالنجيل الصناعي بنادي قارون والذي يضم للمنشآت الرياضية المميزة بالنادي بتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه .


من جانبه أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بالجهود البناءة لوزير الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية والشبابية ، مؤكدًا على الطفرة الانشائية للشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وغير المسبوقة في محافظة الفيوم وكافة انحاء الجمهورية .


وفي نهاية جولته التفقدية بالنادي شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ٢٠٠ شاب من محافظة الفيوم في ماراثون للدراجات الهوائية .
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