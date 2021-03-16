بشرط واحد.. تعرف على كيفية الحصول على مرتب مدى الحياة بالقانون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، الاثنين، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.









ووجه الرئيس أيضا بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.









وفى هذا الصدد ناقش القانون المدنى بعض الحالات التى يمكنها الحصول على رواتب مدى الحياة ولكن بشروط وضوابط كالآتى:





تنص المادة "741" على أنه يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص آخر مرتبًا دوريًا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض، ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.









فيما حددت المادة 742 يجوز أن يكون المرتب مقررًا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر ويعتبر المرتب مقررًا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.









وتشير المادة 743 إلى أن العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحًا إلا إذا كان مكتوبًا، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.









وشمل القانون أن لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا قرر على سبيل التبرع، ولا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته على أنه إذا اشترط الدفع مقدمًا كان للمستحق حق فى القسط الذى حل.









عقوبة عدم تنفيذ القانون



نصت "المادة 746" إذا لم يقم المدين بالتزامه آن للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضًا أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.