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حوادث

اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:50 م
حريق في 6 منازل
حريق في 6 منازل
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إيهاب عمر
شب حريق في 6 منازل اليوم، الثلاثاء، بقرية العتمانية بمركز البدارى في أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق في عدد من المنازل بقرية العتمانية.


على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنازل كل من على شاكر هاشم، وعلى عبد المنعم محمد، وسالم عبد المنعم محمد، وشفيق بخيت محمد، وصابر هاشم عبد العال، ومحمد عطية شاكر. 


أسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المنازل ونفوق عدد من الماعز والطيور، ولا توجد خسائر بشرية ولا إصابات، وتم الإطفاء والتبريد بمعرفة الحماية المدنية.
اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط
اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط
اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط
اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط
اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط
اندلاع حريق في 6 منازل بأسيوط
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