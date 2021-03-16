الكنيسة الأرثوذكسية: البابا شنودة نجح في تقديم نفسه كشخصية مصرية خالصة





وأضاف "المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذوكسية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن قداسة البابا شنودة الثالث شخصية مصرية أكثر منها شخصية دينية، حيث أنه نجح عبر تاريخية أن يقدم نفسه كشخصية مصرية خالصة، وعاش بهذه المعنى طوال حياته.





وأشار "يعقوب"، إلى أن شخصيته وإمكانياته كانت علامة واضحة وقدمة للكنيسة وللوطن الكثير الذي يصلح أن يكون نموذج لأي إنسان يريد أن يعيش أمين لوطنه وللكيان الذي ينتمي إليه، مشددًا على أن كتاباته كانت لها طعم ووضع خاص، ونظرته للحياة الأرضية وما بعد الحياة كانت تشغله.









وأوضح، أن عندما كان البابا تطول به لفترة في اسلفر بالخارج، فكان يشعر بالحنين للرجوع إلى مصر، وحتى أن البابا شنودة كان يتصف بشخصية كاريزمية، فكان أمين لوطنه وأمين أيضا إلى المكان الذى ينتمي إليه، حيث أن جميع كتابته كانت تتصف بطعم ووقع خاص، ولكنه فكرة أنه ينظر إلى الحياة الأرضية وإلى ما بعد الحياة كان أكثر ما يشغله، فقال "لست أدري كيف نمضي أو متــى.... كل ما أدريه إنا ســـــــوف نمضي".

قال القمص موسى إبراهيم يعقوب، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذوكسية، إن قداسة البابا شنودة كان دائما لديه انتماء وطني، كما إنه منشغل بمصر دائمًا، لافتا إلى أن البابا كان في زيارته الرعوية في الخارج، كان يشعر بالحنين للرجوع لمصر عندما يطول به الوقت خارجها.