احصل على فرصة للدراسة بمنح مقدمة من نيقوسيا لعام 2021/2022

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية مصرالعربية فى نيقوسيا بأن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ( مدرسة الطب الجزيئى) أعلن عن تقديم منح فى مجال الطب الجزئى للعام الدراسى 2021-2022 عدد (2) منحة للطلبة المصريين فى المرحلة الجامعية، بالإضافة لعدد من المنح فى المرحلة ما بعد الجامعية للحصول على درجة الدكتوراه على أن يتم تحديد العدد سنويًا وفقًا لميزانية المعهد.





وأوضحت أن أخر موعد للتقديم 31 مايو2021، وللإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.study-healthcare.com/scholarships





وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.





وكانت قد اعلنت الإدارة العامة للبعثات عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جامعة أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية ” أعلنت عن منح لقبول الطلاب لدرجة البكالوريوس والماجستير لعامى2021-2022.





واوضحت الإدارة أن التخصصات للبكالوريوس كالآتى:





- العلاقات الدولية والاجتماعية





- العلاقات الدولية





- إدارة الأعمال





- الإقتصاد





- علوم الحاسب





- هندسة الحاسوب





- تكنولوجيا المعلومات





كما اشارت إلى أن التخصصات للماجستير كالآتى:





- السياسة الاجتماعية





- العلاقات الدولية والدبلوماسية





-إدارة الأعمال





- إدارة تعليم





واكدت أن آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المنح المقدمة من خلال الموقع الالكترونى التالى







