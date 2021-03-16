انتخابات الكنيست الـ 24.. 6 ملايين إسرائيلي يستعدون للتصويت 23 مارس.. والمنافسة تحتدم بين نتنياهو وساعر ولابيد

تستعد تل أبيب لإجراء انتخابات الكنيست الـ24 المقرر عقدها يوم 23 مارس من العام الجاري 2021 ويحق التصويت لـ 6 ملايين إسرائيلي.









وأكدت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن حوالي 13٪ من الناخبين هم من الشباب ونسبة الناخبين العرب 17٪.









وتشير تقديرات دائرة الإحصاء المركزية، في معطيات نشرتها عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلية الوشيكة، إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل اليوم يبغ حوالي 6 ملايين شخص.









وجاء في المعطيات أن حوالي 13٪ من أصحاب حق الاقتراع هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا، وأن 29٪ منهم في الفئة العمرية بين 39-25 عامًا، و32٪ في الفئة العمرية 59-40 عامًا، وتبلغ نسبة أصحاب حق الاقتراع ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر حوالي 26٪.









ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية كذلك، فإن حوالي 4.6 مليون شخص (78٪) من أصحاب حق الاقتراع ممن يعيشون في إسرائيل هم من اليهود، بما في ذلك حوالي 520.000 (11٪) من اليهود الأرثوذكس المتشددين.









ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع من المواطنين العرب في إسرائيل 997 ألف شخص (17٪) من أصحاب حق الاقتراع وهم مسلمون ومسيحيون ودروز، وحوالي 320 ألف شخص (5٪) آخرون معرفون على أنهم مسيحيون من غير العرب ويقيمون في إسرائيل بدون تصنيف ديني ومعظمهم من المهاجرين وعائلاتهم غير المسجلين كيهود في سجل السكان، وتم رصد عدد أكبر من أصحاب حق الاقتراع في سجل الناخبين: 6،578،084 ناخب.









وتوضح دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن الفرق بين تقديراتها لعدد أصحاب حق الاقتراع وبين عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين، يساوي نحو 600 ألف ناخب، إذ تشير تقديرات دائرة الإحصاء المركزية إلى عدد المقيمين الدائمين أي الذين يعيشون بشكل دائم في إسرائيل، بينما سجل الناخبين (وفق أحكام قانون الانتخابات)، يشمل المواطنين الذين يقيمون في الخارج لفترة طويلة، رغم أن بعضهم قد توفي في الخارج ولم يتم إخطار مصلحة السكان والهجرة.









يائير لابيد يحاول التحالف مع الأحزاب العربية

وأجرى رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد اتصالات مع رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس بهدف ثنيه عن التعاون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تشكيل الائتلاف الحكومي القادم.





وبحسب القناة، ألمح النائب عباس إلى استعداده للتحدث مع الأحزاب المُعارِضة لرئيس الحكومة في اليوم ما بعد الانتخابات.









وتوجه عباس إلى رئيس حزب "تكفا حداشا" جدعون ساعر بطلب أن يكف عن عرض القائمة الموحدة كجزء من تكتل أحزاب نتنياهو، ولكن ساعر رد الطلب.





وبدوره، تعهد نتنياهو أمس بأنه لن يشكل حكومة تعتمد على عباس وغيره من النواب العرب.









ساعر يستعد لتشكيل الحكومة

قال رئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر إنه إذا لم يكن لنتنياهو 61 مقعدا في الكنيست فإنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة تحت قيادته.





وفي مقابلة وفق القناة 7 العبرية، أضاف ساعر أنه على الرغم من حصول يائير لابيد في استطلاعات الرأي على ضعف عدد المقاعد التي حصل عليها حزبه ونفتالي بينيت أيضًا، إلا أنه غير مؤهل ليكون رئيس وزراء.





وتابع: "أحترم المرشحين الآخرين لكن الأمل الجديد هو الخيار الوحيد لإجراء تغيير في دولة إسرائيل، ولا استبعد أي أحد وسأشكل ائتلافًا واسعًا من جميع الأطياف السياسية".