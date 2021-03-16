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رياضة

أمطار غزيرة في الكونغو قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تشهد العاصمة الكونغولية كينشاسا، هطول أمطار غزيرة في الوقت الحالي، وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.


وتسببت الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول على العاصمة كينشاسا إلى شل الحركة المرورية هناك، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب.


ويستضيف نادي فيتا كلوب نظيره النادي الأهلي، في تمام الثالثة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكانت مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين، والتي أقيمت بستاد القاهرة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب، صاحب المركز الثاني.
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