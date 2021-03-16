محافظ كفر الشيخ: تحصين 32 ألفًا و170 طائرا من الأمراض الوبائية

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز،ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية،مؤكدًا أنه تم تحصين 32 ألفًا و 170 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 8 أسواق، و15 رياشة، وعمليات التقصي النشط بـ 8منازل، وجمع 20 عينة.





وأضاف:"كما تم أخذ 26 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 2000 طائر، تسليم تصريحين لنقل الطيور، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين".

وتابع الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن عمليات التقصي النشط، والترصد للأمراض الوبائية،وإنفلونزا الطيور مستمرة ، مشيرًا إلى أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة.





ونوه إلى تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة،مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك.