ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيدان يتحدى الغيابات.. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتالانتا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:21 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف ريال مدريد نظيره أتالانتا، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.


كان ريال مدريد وضع قدما في الدور المقبل، بفوزه في مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين في بيرجامو، بنتيجة 0-1.


ويفتقد ريال مدريد لخدمات كل من داني كارفاخال وكاسيميرو وإيدين هازارد، ومن المرجح أن يعوض زين الدين زيدان غيابهم بالثلاثي فاسكيز، وفالفيردي، وإيسكو.


ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل كالتالي:
كورتوا - ميندي - فاران - راموس - فاسكيز - فالفيردي - كروس - مودريتش - إيسكو - فينيسيوس - بنزيما.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل