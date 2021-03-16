زيدان يتحدى الغيابات.. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتالانتا

يستضيف ريال مدريد نظيره أتالانتا، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.









كان ريال مدريد وضع قدما في الدور المقبل، بفوزه في مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين في بيرجامو، بنتيجة 0-1.







ويفتقد ريال مدريد لخدمات كل من داني كارفاخال وكاسيميرو وإيدين هازارد، ومن المرجح أن يعوض زين الدين زيدان غيابهم بالثلاثي فاسكيز، وفالفيردي، وإيسكو.





