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حوادث

الضرب والهجر سبب الطلاق.. محامي يوضح تلك الحالات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:13 م
المحامي عبد الرحمن
المحامي عبد الرحمن سعيد
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رامى المهدي

تكتظ محاكم الأسرة بوقائع الطلاق المختلفة، فقد يتسائل البعض عن كيفية  إقامة الدعاوي للضرر حيث يقول المحامي عبد الرحمن سعيد، ان انواع اقامة دعاوي الطلاق متعددة.


وقال سعيد،"اذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة هذا الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدي الزوج بالضرب عليها.

 

واضاف ، أذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر وأقامت الأدلة عليه ، فإن القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرها الشرع وهي كالتالي ، النفقة ونفقة السكن ونفقة العدة  اذا كان الطلاق رجعيا واما اذا كان بائنا فلا نفقة لها في العدة لا اذا كانت حاملا  .

 

وأشار إلى أن المادة السادسة من القانون ينص علي انه "اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها وانها لاتستطيع دوام العشرة معه يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الأصلاح بينهما.

 

وأوضح، فى حالة كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب على الزوجة، وحدث ذلك الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدى الزوج بالضرب، مشيرًا الى ان من ضمن انواع الطلاق ايضًا الطلاق لسفر الزوج و الطلاق لعدم الإنفاق.

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