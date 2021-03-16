إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق حرصًا على حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أقرأ ايضا:

غلق وتشميع 3 مراكز طبية مخالفة بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحليه بشبرا النخله بالتصدي ووقف أعمال شده خشبيه لبناء مخالف بعزبه البرانى التابعة لشبرا النخله على مساحه ١١٠ متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة بإزالة فى المهد لسور بالطوب الابيض على مساحة ٣٠ م تقريبا بعزبة يوسف بقرية كفر الحاج عمر باسم المواطن ( ا ا ى ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة المركز بايقاف اعمال حالتين بناء مخالف وتمت الإزالة كلية و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تم إزالة الدور التاسع علوى على مساحة ١٧٠ م بمنطقة الزهور المتفرع من شارع ترعة المنيا بالمدينة باسم المواطن ( ح م ا ) كما تم تنفيذ ازاله للدور الخامس علوى على مساحة ٢٠٠ م بجوار الساحة الشعبية.

وعلي جانب أخر فقد اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخططات التفصيلية لمدن أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد، وذلك بعد الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدن.

أكد المحافظ أن الإعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ إشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

أوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية ، لافتًا إلى أنه جاء تلبية لإحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم مراعاه التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع إحتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.