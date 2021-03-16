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أخبار العالم

مبلغ زهيد جدا.. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يكشف عن راتبه بعد تفاقم أزمة بلاده

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:12 م
حسان دياب
حسان دياب
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شيماء مصطفى

على راتب تقل قيمته عن 1000 دولار بعد انهيار العملة المحلية في لبنان، ليس من الغريب أن يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ويؤكد حرصه على الاستقالة.


وقال دياب لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إن وظيفته هي الوظيفة الوحيدة في العالم التي تستقيل فيها ثم تصبح عالقًا".


وأعلن دياب استقالته بعد الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، لكن المشاحنات السياسية أعاقت تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهذا يعني أن دياب "لا يزال رئيسًا للوزراء وعليه أن يتعامل مع جميع المشكلات التي تتفاقم فى البلاد".


ودفع الخلل السياسي بالأمة الهشة نحو انهيار اقتصادي كامل، وأدى إلى إثارة غضب اللبنانيين الذين يكافحون من أجل البقاء مع تصاعد التضخم المفرط وارتفاع معدلات البطالة.


وفي الأسابيع الأخيرة، خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من سوء الإدارة والفساد على مدى عقود والذي  تفاقم مع أزمة فيروس كورونا وانفجار الميناء.


وأكد دياب أن تعافي الدولة على خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة المؤقتة، التي تنتظر منذ شهور لتشكيل أخرى جديدة، لا يمكنها التفاوض على الأمر، لذا انتظار أسبوع إضافي لتشكيل الحكومة الحريري هو بمثابة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي لسنة إضافية".


وأشار دياب الذي يسكن في منزل بغرب بيروت، بدلًا من منزل رئيس الوزراء في السراي، إلى أنه تم نصحه بتقليل تحركاته، حيث يتلقى الكثير من التهديدات الأمنية من أماكن مختلفة، والذي تبين أن الكثير منها غير صحيح.


وأكد أنه تفاجأ بالمقاومة البرلمانية للإصلاحات، مبينا: "حتى أولئك الذين منحونا الثقة، فإن نسبة كبيرة منهم عملوا ضدنا بعد أن أصبحنا حكومة".

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