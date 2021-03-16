تشاجر مع والدته فأقدم على الانتحار .. تفاصيل العثور على جثة طفل مخنوق داخل غرفته بالإسماعيلية

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل عمره 10 سنوات، مخنوق بواسطة حزام جلد، داخل غرفته بمنزله بمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية.





وخصصت سيارة إسعاف لعرض الجثة على الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من اسرة الطفل بالعثور علي جثته مخنوقا داخل غرفة نومه.





وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وفحص علاقات الطفل مع زملائه وجيرانه.





وكشفت مصادر عن أن التحريات الأولية للحادث تشير إلي أن الطفل شنق نفسه مستخدما الحزام داخل غرفته.





واستمع فريق من ضباط البحث الجنائى لأقوال أسرة الطفل لمحاولة الوصول إلي سبب وقوع الحادث.





فيما أشارت مصادر إلي أن الطفل تشاجر مع والدته قبل لحظات من ارتكاب الواقعة ودخل غرفته واغلق الباب.





وتكثف الأجهزه الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه عقب إجراء كشف طب الشرعي بمستشفي جامعة قناة السويس ، وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة.