أستاذ بالأزهر: الفارابي تصدى للهجمات التي وردت إلى الفلسفة الإسلامية.. فيديو

قال الدكتور محمد يسري جعفر، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المعلم الثاني وهو الفارابي هو امتداد للمعلم الأول وهو أرسطو، ونسج الفارابي فكرا يربط بين الفكر الفلسفي القديم والفكر الإسلامي.





وأضاف جعفر، في كلمته، بالجلسة الرابعة في اليوم الثاني - مؤتمر إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن الفارابي تصدى للهجمات التي وردت إلى الفلسفة الإسلامية، منوها أنه لابد أن نتكلم عن فلسفة إسلامية قديمة وهي أيضا فلسفة حديثة ومعاصرة بطابع إسلامي.





وأشار إلى أن هذا المؤتمر لعله يؤكد هذا المعنى الذي نهدف إليه، منوها أن الأزهر يعقد هذا المؤتمر بتنفيذ من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان.



