ضبط 5 أشخاص بالقاهرة استدرجوا عاملا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

تمكن رجال الأمن من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية.





تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"، وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقراران منه بسرقة مبلغ مالى، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة)، تم ضبطهم، وبحوزتهم "7 إيصالات أمانة – والإقراران المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجنى عليه" - وكذا المسروقات المُستولى عليها".





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظرًا لاعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا، وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.