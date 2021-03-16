سقوط عصابة السطو المسلح علي محطة وقود بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن فى تحديد وضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة بعد قيامهم بالسطو على محطة وقود بدائرة قسم شرطة بدر .





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا بورود بلاغ عن وقوع حادث سرقة محطة وقود بدائرة قسم شرطة بدر، و بالإنتقال إلى محل البلاغ تم التقابل مع (3 عاملين بالمحطة أحدهم "مصاب بكدمة ") وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيان تعطل سيارتهما.





وأضاف العاملون أنه حال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة فوجئوا بسيارة" تاكسى أجرة" ترجل منها عدد 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم وإستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة وسرقة مبلغ مالى كرهًا عنهم ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين فى الواقعة وتبين أنها ملك سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عدد 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم عدا أحدهم "هارب".





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.





وأشار إلى أنه فى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأرشد المتهمون عن (السيارتان المستخدمتان فى الواقعة- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية- طبنجة - طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب")، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.





وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



