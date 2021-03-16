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حوادث

الصلح خير.. أمن القاهرة ينهي نزاع بين عائلتين في حلوان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:16 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبري
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
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