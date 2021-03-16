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أخبار العالم

الأردن.. الحكومة: المنحنى الوبائي لـ كورونا يتصاعد وقد نلجأ للحظر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، أن المنحنى الوبائي في الأردن اصبح متصاعدا بشكل خطير جدا، وقد تختلف المعادلة كاملة اذا تخطت حالات الاصابة اليومية حاجزالـ 10 آلاف واستمرت بالصعود.

وقال دودين فى تصريحات صحفية "نخشى أن يصل المنحنى الوبائي إلى مستويات لا يكون بعدها إلا الحظر".

وبين أن ما نريده هو هبوط المنحنى الوبائي، داعيا الى الالتزام بالحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة، اضافة الى اجراءات الوقاية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، موضحا أن الحكومة حددت هذه الاجراءات الى يوم 31 آذار املا ببدء انخفاض المنحنى الوبائي.

وأضاف أن الأردن اغلق قطاعاته عندما كانت بقية الدول فاتحة، ثم فتحت قطاعاتنا عندما اغلقت الدول الاخرى، ما يجعل الأردن خارج العالم، فيما نستهدف نحن أن نكون مع بقية دول العالم.

وأوضح أن الجميع في العالم يأمل أن تكون كافة القطاعات عاملة في الصيف المقبل، لتعود الحركة السياحية والاستثمارية والتبادل التجاري، مؤكدا ان كل ما يفعله الأردن حاليا لنستطيع العودة "نوقف على رجلينا" في الصيف.

وأكد "قد نضطر الى الحظر او اجراءات اخرى"، مشيرا إلى أن كل ما نحتاجه من اجراءات ستتخذ.

وعن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أكد دودين أنها بدأت تصل إلى الأردن بشكل كبير، مبينا أن جميع اللقاحات التي اجيزت آمنة، موضحا ان فتح القطاعات في الأردن مرتبط بانخفاض المنحنى الوبائي وارتفاع اعداد الاشخاص الذين يتلقون لقاح كورونا.

وبين أن الأردن بانتظار وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا.
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