مسجل خطر وراء اقتحام وسرقة شركة بالنزهة

تمكن رجال الأمن من ضبط شخص بالقاهرة عقب قيامه بسرقة إحدى الشركات بأسلوب "كسر الباب".





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته حقيبة بداخلها "5 أجهزة لاب توب – هاتف محمول مجهولين المصدر – أجنة حديدية".





وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل شركة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء مالك الشركة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.