الغربية: تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة لـ550 شارعا بتكلفه مليار و200 مليون

أعلنت محافظة الغربية ، أنها نفذت هذا العام، أكبر خطة رصف في تاريخها من خلال رصف ٥٥٠ شارعا وطريق بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار و ٢٠٠ مليون جنيه وذلك من خلال أربع خطط هي الخطة الإضافية، الاستثمارية، رد الشيء لأصله وتطوير العشوائيات.





وبخصوص الطرق الرئيسية في المحافظة "طنطا- كفر الشيخ الدولي، طنطا - المحلة وطنطا زفتى"، فتؤكد محافظة الغربية أن تلك الطرق تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، ولا ولاية لمحافظة الغربية عليها، وقد تم مخاطبة معالي وزير النقل من خلال معالي محافظ الغربية لتطوير تلك الطرق، والذي أكد على وضع طريقي "طنطا-كفر الشيخ الدولي، طنطا - المحلة - المنصورة" في خطة العام المالي القادم ٢١/ ٢٢ وعدم وضع طريق طنطا-زفتى في خطة التطوير القادمة نظرًا لإنشاء الطريق الحر "طنطا-السنطة-زفتى".



