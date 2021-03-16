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محافظات

الغربية: تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة لـ550 شارعا بتكلفه مليار و200 مليون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت محافظة الغربية، أنها نفذت هذا العام، أكبر خطة رصف في تاريخها من خلال رصف ٥٥٠ شارعا وطريق بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار  و ٢٠٠ مليون جنيه وذلك من خلال أربع خطط هي الخطة الإضافية، الاستثمارية، رد الشيء لأصله وتطوير العشوائيات.

وبخصوص الطرق الرئيسية في المحافظة "طنطا- كفر الشيخ الدولي، طنطا - المحلة وطنطا زفتى"، فتؤكد محافظة الغربية أن تلك الطرق تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، ولا ولاية لمحافظة الغربية عليها، وقد تم مخاطبة معالي وزير النقل من خلال معالي محافظ الغربية لتطوير تلك الطرق، والذي أكد على وضع طريقي "طنطا-كفر الشيخ الدولي، طنطا - المحلة - المنصورة" في خطة العام المالي القادم ٢١/ ٢٢ وعدم وضع طريق طنطا-زفتى في خطة التطوير القادمة نظرًا لإنشاء الطريق الحر "طنطا-السنطة-زفتى". 

وأكدت محافظة الغربية، أنها مستمرة في تنفيذ خطط الرصف خلال العام الجاري والقادم لتغطية أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق بجميع المراكز والمدن والأحياء، وتهيب المحافظة السادة المواطنين بالحفاظ على مشروعات الرصف التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية وتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.
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