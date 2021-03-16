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ثقافة

احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة أسيوط وكرم بعض أسر الشهداء وذلك في إطار الاحتفال بيوم الشهيد وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة واقليم وسط الصعيد الثقافي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ويستمر العرض المسرحي حتى يوم 17 مارس الجاري بمسرح قصر ثقافة أسيوط وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح ضمن مبادرة  "المواجهة والتجوال" والتي تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا. 

جاء ذلك بحضور العميد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة وضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من قيادات الشرطة والجيش وأسر وأبناء الشهداء.

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بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لورشة عمل تصنيع الخزف والتي يجرى تنفيذها بقصر ثقافة أسيوط بمشاركة العديد من الشباب لتدريبهم على تصنيع الأواني الخزفية تحت إشراف المدربين المتخصصين لتنمية مهارات الشباب وصقل خبراتهم على الحرف التقليدية والتراثية.

كما شهد المحافظ العرض المسرحي "محطة مصر" وسط حضور من الشباب والأطفال وأسر الشهداء مشيدًا بالعرض المسرحي الذي تميز بالأداء المتميز الذي يشهده مسرح العرائس.


وقدم محافظ أسيوط التهنئة للقوات المسلحة المصرية والشعب المصرى بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 داعيا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل سوء مؤكدًا على الاعتزاز بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات معلنا تقديمه كافة أوجه الدعم لقطاع الثقافة بالمحافظة وتكريم المتميزين في أنشطة قصور الثقافة بالمحافظة وتأهيلهم للمشاركة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

وأشار مدير فرع ثقافة أسيوط إلى أن العرض المسرحي من تأليف الشاعر محمد الزناتي وديكور دكتور سمير شاهين وعرائس دكتوره ريم هيبه ونحت عرائس محمود الطوبجي وألحان المايسترو حاتم عزت ومدير مسرح قصر ثقافة أسيوط الفنان مايكل يعقوب وإشراف الفنان حمدي قطب والفنان عمرو عبد المحسن والفنان محمد جابر والمخرج المنفذ رفعت ريان ومن إخراج الفنان رضا حسانيين  وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة "المواجهة والتجوال" والتى تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا ويستمر العرض حتى ١٧ مارس الجارى على مسرح قصر ثقافة أسيوط.
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
احتفالا بيوم الشهيد .. محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "محطة مصر"
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