تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نامونجو وبيراميدز

أقيم صباح اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نامونجو التنزاني وبيراميدز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء باستاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل، في مواجهة صاحب الأرض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون "الرمادي" الكامل، ويظهر الفريق الضيف بالقميص الأخضر والشورت الأبيض، ويظهر حارس المرمى باللون الأحمر في الأزرق والشورت الأسود والجوارب الحمراء.





وتقرر أن يصل الفريقان لملعب المباراة في الواحدة ظهرا، قبل انطلاق المباراة بساعتين على أقصى تقدير، ونبه المراقب على عدم التأخير لإنهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا قبل نزول الفريقين بإجراء عمليات الإحماء، مع تقديم قائمة اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب.





وتم التأكيد كذلك على أحقية كل فريق في إجراء ٥ تغييرات في ٣ أوقات توقف خلال المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، وكذلك التأكيد على عدم وجود التوقف الخاص بشرب المياه خلال شوطي اللقاء.





وأكد المنسق العام للمباراة أن مباراة الغد ستقام بدون حضور جماهيري طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.



