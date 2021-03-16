تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نامونجو وبيراميدز

أقيم صباح اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نامونجو التنزاني وبيراميدز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء باستاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل، في مواجهة صاحب الأرض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون "الرمادي" الكامل، ويظهر الفريق الضيف بالقميص الأخضر والشورت الأبيض، ويظهر حارس المرمى باللون الأحمر في الأزرق والشورت الأسود والجوارب الحمراء.
وتقرر أن يصل الفريقان لملعب المباراة في الواحدة ظهرا، قبل انطلاق المباراة بساعتين على أقصى تقدير، ونبه المراقب على عدم التأخير لإنهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا قبل نزول الفريقين بإجراء عمليات الإحماء، مع تقديم قائمة اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب.
وتم التأكيد كذلك على أحقية كل فريق في إجراء ٥ تغييرات في ٣ أوقات توقف خلال المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، وكذلك التأكيد على عدم وجود التوقف الخاص بشرب المياه خلال شوطي اللقاء.
وأكد المنسق العام للمباراة أن مباراة الغد ستقام بدون حضور جماهيري طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.
ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمود حرب إداري فريق الكرة.