الممثل بيندكت كامبرباتش يقدم نسخة صوتية لرواية Double Blind

تعاقد الممثل الإنجليزي،بيندكت كامبرباتش،لتقديم نسخة صوتية لرواية المؤلف إدوار ست أوبين الجديدة Double Blind، وهو التعاون الثاني بينهما في تاريخه.

تدور أحداث الرواية الجديدة لأوبين في لندن وبعض مناطق المملكة المتحدة، وتتركز حول العلاقة بين ثلاثة أصدقاء هم أوليفيا ولوسي وفرانسين، وتطور حياتهم وتفاصيلهم الشخصية خلال عام واحد.

وتناقش الرواية في مضمونها عدة موضوعات منها الميراث والتحليل النفسي للشخصيات وعلم الأعصاب، في صيغة مختلفة من مشاعر الحب والخوف والشجاعة.

وقدم كامبرباتش في عام 2018، مسلسل قصير من تأليف أوبين وهو Patrick Melrose، مؤلف من 5 حلقات، وتدور أحداثه حول السخرية من الطبقة الأرستقراطية بأسلوب الكوميديا السوداء.

وكتب أوبين 9 روايات في تاريخه، وفازبالعديد من الجوائز، وعبر في بيان عن سعادته لعرض كامبرباتش تسجيل روايته الجديدة بصوته، واعتبر هذه الخطوة امتياز هائل، وأنه متحمس للتعاون مرة أخرى مع صديقه.

وستتوفر النسخة المسموعة من الكتاب الجديد إلى الجمهور في 1 يونيو المقبل بحسب موقع The Hollywood Reporter.