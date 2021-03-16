توقف حركة السير بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد انقلاب شاحنة برتقال

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال.





تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بورود إخطار توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها.





فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.