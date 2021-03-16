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حوادث

توقف حركة السير بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد انقلاب شاحنة برتقال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:20 م
إنقلاب شاحنة
إنقلاب شاحنة
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انجي هيبة
توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بورود إخطار توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها.

فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.
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