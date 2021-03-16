الأمم المتحدة: عُمان الثانية في انخفاض هدر الغذاء بغرب آسيا

صنفت الأمم المتحدة سلطنة عُمان في المركز الثاني مكرر على مستوى منطقة غرب آسيا من حيث انخفاض هدر الغذاء، وذلك وفقًا لمؤشر هدر الأغذية العالمي لعام 2021م الذي صدر مؤخرًا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة .(UNEP)



وأوضح تقرير المؤشر العالمي أن معدل هدر الغذاء في سلطنة عُمان بلغ ٩٥ كيلو جرامًا للفرد سنويًا، وهو المعدل نفسه في كل من الكويت وقطر والإمارات، مشيرًا إلى أن متوسط هدر الغذاء في السلطنة يبلغ ٤٧٠٣٢٢ طنًا.

وأكد التقرير أن العالم يهدر سنويًا حوالي 931 مليون طن، بينها ٥٧٠ مليون طن تهدرها الأسر، مشيرًا إلى أن ١٧% من الغذاء المنتج في العالم يتم هدره وهو أمر يجب تلافيه.

وأوضح أن أقل معدل هدر للغذاء في غرب آسيا، كان في كل من تركيا والأردن وأذربيجان وأرمينيا، بواقع ٩٣ كيلو جرامًا للفرد سنويًا، بينما يبلغ الهدر في البحرين ١٣٢ كيلو جرامًا والسعودية ١٠٥ كيلو جرامات.

وسجلت روسيا أقل معدل هدر للغذاء في العالم، بواقع ٣٣ كيلو جرامًا للفرد سنويًا، تليها سلوفينيا بـ ٣٤ كيلو جرامًا.