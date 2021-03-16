عازف عود عن الأوبرا المصرية: أنا ابنها وتعلمت كل حاجة فيها.. فيديو

قال شريف عامر، عازف العود بدار الأوبرا المصرية، إنه يجب على كل عاز للعود أن يحب الالة نفسها، وذلك لأن في حالة عدم وجود الحب حينها لا يوجد الفة بين العازف والألة وبالتالي لم يستطع أن يستمر في عزف تلك الاله، منوها إلى أنه تعلق بأنغام العود منذ 12 عام وهو طالب بالثانوية العامة.

وأضاف "عازف العود بدار الاوبرا المصرية"، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه أردا وهو في الثانوية العامة أن يلتحق بأكاديمية الفنون، وذلك ليكمل دراسته من خلالها، فكان الشرط هنا التخصص في اله وترية، معقبا "مستعجلتش واخترت أي اله ولكن استغرقت فترة لا تقل عن شهر بحضور العديد من الحفلات التي تقام بالأوبرا المصرية، واعيش مع كل الة على حدي".





وأشار إلى أن الة العود جذبه عن باقي الآلات الوترية، ولكن فضل حب تلك الآلة والدراسة عامة كان يعود لوالدي ووالدتي، مضيفا "بدأت اشتغل على نفسى وكنت محظوظ بالأساتذة الذى تعلمت على أيديهم، الذين يعتبروا اكبر أساتذة موسيقي العود في مصر، وحتى أنه بدأ التعليم من داخل الأوبرا المصرية".





وأوضح أنه شارك بالعديد من الحفلات التى أٌيمت بالفعل على مسرح الاوبرا المصرية، وحتى أنه وصل إلى أن يترأس ويصبح قائد فريق العود، مشيرا إلى أنه عمل على نفسه حتى أن وصل إلى هذا المستوي المتميز في عزف اله العود.