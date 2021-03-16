خطاب : التسوق الإلكتروني أصبح ثقافة قريبة من المجتمع المصري





وأضاف خطاب ، فى تصريحات خاصة، الى ان فكرة الشراء عبر الانترنت لم تعد بعيدة عن المجتمع المصرى بل اصبحت ثقافة قريبة من الشعب المصرى بكل فئاته ولا سيما الشباب .





وأكد أن السوق المصرى لدية قدرة كبيرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى أن مصر سوق صاعد واعد بكل المقاييس.





وقال على هامش افتتاح فرع جديد بورسعيد اليوم، أن أى استثمارات جديدة فهى بيئة طيبة لخلق فرص للشباب، مؤكدا أن الشركة تهتم دائما بدورها المجتمعى حيث تهتم بتبنى العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى مثل بنك الطعام المصرى وبنك الشفاء وبنك الكساء وبنك الحياة الكريمة .





واشار الى ان شركته تقوم بعدد من المبادرة ايضا مع كل من بنك الحياة الكريمة ومركز دندرة التنموي ومؤسسة التعليم اولًا وبنك تنمية المهارات الى جانب مستشفى الناس للأطفال ومؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة بهية لإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثرى.

أكد الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بى تك، أن ظروف كورونا ساعدت بشدة على تشجيع الشراء اون لاين .