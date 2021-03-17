الكونفدرالية الإفريقية.. مدرب نامونجو التنزاني يتحدث عن خطته للفوز أمام بيراميدز

قال حمد سليمان المدير الفني لفريق نامونجو التنزاني، إن فريقه جاهز لمواجهة نادي بيراميدز في كأس الكونفدرالية من الناحيتين الفنية والبدنية، ويعلم جيدا مدى قوة الفريق المصري الذي يمتلك مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز، مؤكدا على أهمية تحقيق الفوز في المباراة خاصة بعد خسارة فريقه اللقاء الأول أمام الرجاء المغربي في كازبلانكا بهدف دون مقابل.





وشدد المدرب في المؤتمر الصحفي على أن فريقه شاهد العديد من المباريات لفريق بيراميدز في الفترة الأخيرة خاصة مباراة نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات بالكونفدرالية، وكذلك شاهد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في الدوري المصري ويعلم جيدا مدى قوته.



