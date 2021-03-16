خطه إعلامية وتوعوية في شمال سيناء بعد توقف كورونا

أعدت الإدارة العامة لإعلام شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات خطة إعلامية عقب عودة نشاط الهيئة من خلال الندوات التوعوية والمسابقات المتنوعة، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد ، وذلك بناء على توجيهات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.





وقال علاء القاضي مدير عام الإعلام في محافظة شمال سيناء، إنه تم وضع اللمسات النهائية للخطة الإعلامية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة في المجمعات الإعلامية ومركز النيل للإعلام علي مستوي المحافظة.





وأضاف علاء القاضي، أن الخطة تتضمن عددا من المحاور مثل التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والبيئة والتعليم والصحة والتطوير الإدارى، بالإضافة إلى نشاط الإعلام السكاني، حيث تستهدف جميع فئات المجتمع «الرجل والمرأة والشباب والأطفال.



وأشار الي أنه سيكون هناك تعاون مع محافظة شمال سيناء ومجلس مدينة العريش ومديريات الخدمات منها " التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعى"، الي جانب المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان، ووحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

من جانبها أشارت ناريمان محمود بمركز إعلام العريش، إلى أنه يجري تنفيذ مسابقة «الأم» في مجالات الشعر والزجل والغناء بين طلبة المدارس الثانوية والإعدادية، داخل مدينة العريش، ولفتت الي ان هناك نخبة من الإعلاميين في مجمع إعلام العريش تشرف علي تنفيذ عناصر الخطة الإعلامية خاصة الندوات والمسابقات التي يتم تنفيذها بعد عودة النشاط.





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