55 مليون دينار كويتي.. مجلس النواب يوافق على قرض لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.









وأكدت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر تهدف لتلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، خاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالى 100 ألف فرصة عمل وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 ملايين م3/يوم من المياه الصالحة لري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، كما سيساهم المشروع في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.









وأكدت لجان النواب أهمية الاتفاقية في تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعا عريضًا من المواطنين وتحمي البيئة من التلوث، هذا إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية في سيناء، مطالبة المجلس بالموافقة عليها.