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أخبار العالم

وصف نتنياهو بـ الزبالة.. وزير الجيش الإسرائيلي يفتح النار على خصومه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:02 م
وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس
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سمر صالح
نشر الإعلام العبري اليوم الثلاثاء تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس التي فتح النار خلالها على خصومة ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ الزبالة.

وهاجم نائب رئيس الوزراء ووزير الجيش ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد وأيضا رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
 
وقال جانتس في لقاء مع إذاعة 103 fm وفق القناة 7 العبرية إن لبيد يحاول القضاء علي، لأنه يريد القضاء على أي بديل، ولن أتركه يفعل ذلك.
 
وأضاف: "لبيد لا يريد أن يكون هناك بديل آخر في كتلة يسار الوسط، وأنا سأستمر في العمل حتى النهاية ".
 
وأشار إلى أن حزب "كاحوال لافان" لا يوجد منشقين به وهو حزب صلب متماسك وموجود لينقذ إسرائيل من مؤامرات نتنياهو.
 
وتابع:  "يائير لبيد يعمل ضد الأحزاب في الكتلة يسار وسط وهو ما لا يفعله نتنياهو، ولست سعيدًا برؤية الوضع في الليكود وهو يوحد الكتلة اليمينة، وأن سموتريتش يعلن هذا الصباح أنه يجب إلغاء محاكمة نتنياهو، هذه هي بالضبط خطة نتنياهو وأنا أقاتل ضد ذلك".
 
ونوه إلى أن من سيحصل على 61 مقعدًا في الكنيست ويمكنه تشكيل حكومة سيدعمه لكن يريد استبدال نتنياهو.
 
وحول منع عمان لرحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، وإصدار أوامر لوزارة النقل بإغلاق المجال الجوي بين البلدين دون إبلاغ مسؤولي المخابرات والأمن أو التشاور معهم، قال جانتس: "نتنياهو يتصرف بشكل غير مسؤول".
 
وأضاف: "نتنياهو يعرّض العلاقات الإسرائيلية الأردنية للخطر، واتخذ قرارًا شخصيًا ودراماتيكيًا بإغلاق الأجواء".
 
وأكد أن كل ما يهم نتنياهو هو محاكمته وأنه مستعد لبيع كل شيء، من أجل ألا يُحاكم.
 
وتابع: "لو لم أكن في وزارة الجيش - لكان من الممكن أن تصل هذه القمامة إلى هناك أيضًا".
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