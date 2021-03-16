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محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. بدء أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:59 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، بطول 4600 م وبتكلفة 20 مليون جنية، ومدة التنفيذ 3 شهور. وذلك بعد انتهاء إجراءات الطرح والتعاقد القانونية وتكليف الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالإسكندرية بالإسراع بتنفيذ الأعمال، وذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل. يأتي هذا في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.  

وأكد الشريف أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مرور الإسكندرية لمنع تواجد أي تكدس أو تزاحم أثناء أعمال تطوير شارع مصطفي كامل والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور. 

وأشار إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، ولذلك كنا حريصين علي تخصيص مبلغ 20 مليون جنية من الميزانية لرفع كفاءته.

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وخلال جولته التفقدية بطول الشارع؛ شدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء أعمال التطوير في الوقت المحدد لذلك. 

وكلف المسئولين بالتعامل الفوري مع جميع التعديات والإشغالات بطول الشارع، وتطوير الأرصفة والأستغلال الأمثل للمساحات الغير مستغلة بالأرصفة بما لا يعيق حركة المشاة. وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالشارع. 

علي الصعيد ذاته؛ أوضح الشريف أن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، تستهدف رصف 119 شارع علي مستوي أحياء المحافظة، لافتًا إلى أنه تم توفير مبالغ 52 مليون جنية، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية. 

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.
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