بتكلفة 20 مليون جنيه.. بدء أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

وذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل. يأتي هذا في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين. تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم الثلاثاء، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، بطول 4600 م وبتكلفة 20 مليون جنية، ومدة التنفيذ 3 شهور. وذلك بعد انتهاء إجراءات الطرح والتعاقد القانونية وتكليف الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالإسكندرية بالإسراع بتنفيذ الأعمال،





وأكد الشريف أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مرور الإسكندرية لمنع تواجد أي تكدس أو تزاحم أثناء أعمال تطوير شارع مصطفي كامل والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور.





وأشار إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، ولذلك كنا حريصين علي تخصيص مبلغ 20 مليون جنية من الميزانية لرفع كفاءته.





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وخلال جولته التفقدية بطول الشارع؛ شدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء أعمال التطوير في الوقت المحدد لذلك.





وكلف المسئولين بالتعامل الفوري مع جميع التعديات والإشغالات بطول الشارع، وتطوير الأرصفة والأستغلال الأمثل للمساحات الغير مستغلة بالأرصفة بما لا يعيق حركة المشاة. وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالشارع.





علي الصعيد ذاته؛ أوضح الشريف أن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، تستهدف رصف 119 شارع علي مستوي أحياء المحافظة، لافتًا إلى أنه تم توفير مبالغ 52 مليون جنية، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.



