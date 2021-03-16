مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالأقصر

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر.





تلقي اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم وليد محمود مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل رقم "ص.و.د 4983" بسيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.و.م 2495" على الطريق الصحراوي "أسوان – القاهرة" بقرية النمسا بمدينة إسنا.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمحل الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة سائق السيارة ويدعى "حسن صابر عبد الجواد" 25سنة، و"منصورة أحمد حسين" 60 سنة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى أدفوا، وإصابة كلا من "حميدة أحمد حسين" 59 سنة، "حامد ياسين محمد" 67 سنة، "انتصار جادو" 40 سنة، "ليلي أحمد عبد النبي" 45 سنة، "سعدية رزق عبد النبي" 37 سنة، "صباح خيري البدري" 38 سنة، "وليد حمدي فارس" 27 سنة، "نصره معوض علي" 41 سنة، "سعيدة سعيد محمود" 48 سنة، مقيمين بقرية وادي العبابده مركز أدفوا، ومصابين بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ.



