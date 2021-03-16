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ديني

في يوم الوفاء .. جامعة الأزهر بأسيوط تكرم العاملين الذين أنهوا خدمتهم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:10 م
جامعة الأزهر بأسيوط
جامعة الأزهر بأسيوط تكرم العاملين الذين أنهوا خدمتهم
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محمد شحتة
شارك الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في يوم الوفاء لتكريم العاملين الذين أنهوا خدمتهم بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وذلك تقديرًا و عرفانًا من إدارة جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، تجاه منسوبيها ممن جدوا واجتهدوا وأنتجوا، وشكرا لما قدموه طيلة حياتهم الوظيفية.

وقامت إدارة كلية البنات الإسلامية بأسيوط برئاسة الدكتور محمد أبو نبوت، عميد الكلية، بتكرم سناء عبد العليم الشريف مديرة الكلية،  وعفاف حسن حسين، رئيس قسم شئون الدراسة والامتحانات، و سومية فؤاد، بقسم شئون العاملين، وعواطف ثابت رشوان، خدمات معاونه، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن عميد الكلية الأسبق، والدكتورة الهام صحصاح عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد عطاالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح رمضان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتور أحمد يوسف مهدي مدير مركز البحوث الزراعية، والدكتور أسامة محمد محمود مدير العلاقات العامة بفرع الجامعة بأسيوط، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس،والسادة العاملين بالكلية.

وقال نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أن الجامعة حريصة على تقدير جميع العاملين بها، نظير ما بذلوه من عطاء وتفانٍ فى العمل  من أجل الجامعة.

من جانبه أوضح عميد الكلية في كلمته، أن اليوم، هو يوم رد الجميل لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الكلية وخدمة طلابها.

يأتي ذلك فى إطار  حرص إدارة الجامعة على تقدير وتكريم موظفيها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة، من أجل أن يكون التكريم حافزًا لجميع العاملين لتقديم أفضل ما لديهم لرفع شأن الجامعة.
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