محافظ بورسعيد يوجه بتقديم تيسيرات للتجارعند إصدار قرار الاستيراد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في مركز الخدمات الاستيرادية والغرفة التجارية وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ و محمد سعده رئيس الغرفة التجارية. والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ومسئولي مركز الخدمات الاستيرادية





ياتي ذلك في إطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة.





وأعلن المحافظ بأنه تم الاتفاق على اعتماد التحويل البنكي بختم البنك علي ان يقدم التاجر باقي المستندات الأصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد للتاكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الاجراءات الذي أقرة مجلس المدينة الحرة





وفي سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء العمل في منطقة تخريد السيارات بنسبة ١٠٠% لتصبح جاهزة لتنفيذ مبادرة الدولة في احلال السيارات القديمة التي مر عليها ٢٠ عام باخري جديدة حيث تم فتح باب التسجيل امام المواطنين من اصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك.