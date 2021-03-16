محافظ بورسعيد يوجه بتقديم تيسيرات للتجارعند إصدار قرار الاستيراد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في مركز الخدمات الاستيرادية والغرفة التجارية وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ و محمد سعده رئيس الغرفة التجارية. والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ومسئولي مركز الخدمات الاستيرادية
ياتي ذلك في إطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة.
وأعلن المحافظ بأنه تم الاتفاق على اعتماد التحويل البنكي بختم البنك علي ان يقدم التاجر باقي المستندات الأصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد للتاكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الاجراءات الذي أقرة مجلس المدينة الحرة
وفي سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء العمل في منطقة تخريد السيارات بنسبة ١٠٠% لتصبح جاهزة لتنفيذ مبادرة الدولة في احلال السيارات القديمة التي مر عليها ٢٠ عام باخري جديدة حيث تم فتح باب التسجيل امام المواطنين من اصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك.
واشار المحافظ بانة تم تجهيز منطقة التخريد بكافة وسائل التأمين من نظام كاميرات مراقبة متكامل واجهزة إطفاء للحريق ومنظومة اضاءة متكاملة كما سيتم تخريد السيارات بنظام مراقب الكترونيا بنسبة عالية من التامين
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ فى منطقة تخريد السيارات المقامة بجراج حي المناخ والتي رافقة نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومدير المرور ورؤساء أحياء الزهور والمناخ
واضاف المحافظ بان العمل يجري حاليا علي مستوي المحافظة في تحويل ١٧ محطة للوقود للعمل بالغاز الطبيعي لتكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة بعد ان دخلت بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي