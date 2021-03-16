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حوادث

مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة نقل بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:19 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقى سائق مصرعه،في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "كونتنر" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بأحد المستشفيات وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية،إخطارًا يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

 

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وجار أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة.

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