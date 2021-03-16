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محافظات

تحرير 58 مخالفة وإعدام 147 كيلو أغذية خلال حملات رقابية بالمنيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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أيمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشات الغذائية وعلى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية من خلال المرور بجميع مراكز المحافظة ، وذلك للتأكد من جودة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم.


شدد المحافظ ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


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اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة لمنشأت غذائية، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، مؤكدًا على استمرار جهود مديرية الصحة في تكثيف الحملات وتحقيق الانضباط.


من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى، إنه تم إعدام 147 كيلو جرام أغذية مختلفة و76 لترعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 21 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.



وفي سياق آخر، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر ، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى ، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى .


جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ المنيا، مع أعضاء مجلس الشيوخ ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ، لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل وبحث آليات العمل والتعاون المشترك معهم لخدمة المواطن.


وأشار المحافظ ، أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هى (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، العدوة، مغاغة) ، بإجمالى 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها ، (مياه الشرب- الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر اكثر احتياجا) ، وذلك طبقًا لخطة موضوعة تشمل الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل قرية ، ودراسة الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية .


وناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات التي تهم أهالى المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي ، والصحة ، والتربية والتعليم ، والطرق ، والرياضة ، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ، ووجه المحافظ وكلاء الوزارة بدارسة جميع القضايا والموضوعات التي تم طرحها من قبل النواب خاصة وأنها تمثل طلبات المواطنين  .



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