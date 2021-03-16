بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني لمركز شباب العدوة بالفيوم

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بافتتاح الملعب القانوني لمركز شباب العدوة، والذي أنشأته الوزارة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه.









ومن المقرر أيضا أن يشهد مركز شباب العدوة أعمال طرح استثماري بنظام B.O.T حق الانتفاع، والتي تتضمن إقامة حمام سباحة، و١٥ محلا تجاريا، و٨ مكاتب إدارية، بتكلفة تتجاوز ٢٠ مليون جنيه.









وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.









وأوضح أن الوزارة لديها رؤية طموحة تشمل التوسع في الطرح الاستثماري بأنظمة مختلفة، وذلك لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.









وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة مراعاة جميع المواصفات والمعايير في جميع الأعمال الإنشائية مع الجهات المنفذة بحيث يتم الانتهاء منها وفق المواعيد والتوقيتات المحددة.









وعلى هامش افتتاح الملعب القانوني، شهد وزير الشباب والرياضة عروضا فنية واستعراضية ورياضية لأعضاء مركز الشباب شملت كاراتيه، وكونغ فو، وتايكوندو.









كما قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بمحافظة الفيوم وهم والدة الشهيد عمرو محمد دهشان والذي أطلق اسمه على مركز شباب منية الحيط، والدة الشهيد محمود رمضان محمد والذي أطلق اسمه على مركز شباب سنهور القبلية، والدة وزوجة الشهيد حسن عبد المنعم عنتر والذي أطلق اسمه على مركز شباب طامية، والدة الشهيد فضل فرج مبروك، والذي أطلق اسمه على مركز شباب معصرة الصاوي، زوجة الشهيد ربيع محمد كاسب، والذي أطلق اسمه على مركز شباب مطرطارس، زوجة الشهيد رمضان محمد عبد الله والذي أطلق اسمه على مركز شباب الروضة، والدة الشهيد محمد سيد شعبان، زوجة الشهيد حسن عبد الحكيم علي.









وفي ذلك الصدد، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية لا تنسى ممن قاموا بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على ٦ مراكز شباب بالفيوم هو تخليدًا لذكراهم العطرة.









وفي نهاية جولته، تفقد وزير الشباب والرياضة معرض أندية الفتاة والمرأة للمنتجات الحرفية واليدوية بمركز الشباب، والذي يأتي في إطار تشجيع الوزارة نحو دعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية وإقامة معارض تسويقية لتلك المنتجات.







