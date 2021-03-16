أحمد السيد طريح الفراش يستغيث بالرئيس لعلاجه: نفسي أدخل الحمام.. فيديو

بدموع الحزن والألم، يستغيث أحمد السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي يبلغ من العمر ٥٣ عاما، تعرض ذات يوم لحادث سير غير مسار حياته، تسبب له بكسور وتآكل في عظام الذراع اليمنى والرجل اليمنى، وبعد الكثير من العمليات الجراحية التي لم تأت بفائدة، تعرض لنوبة من الإحباط، حيث فقد القدرة على الحركة بشكل نهائي، وكان نتاج ذلك إصابته بقرحة الفراش.









وذكر أحمد السيد، لعدسة "صدى البلد"، أنه يعاني منذ سنوات من إعاقة حركية والتي أفقدته أبسط نعم الحياة، وأثرت على نفسيته بالسلب، وعبر قائلًا بدموع الحسرة: "أنا نفسي بس أدخل الحمام على رجلي، ولادي تعبوا معايا أوي، كل عيشتي هنا على السرير".











ويعيش أحمد السيد معاناته في غرفة صغيرة، تحت سلم أحد العقارات، والتي لا تصلح للعيش الآدمي، يستوطنها أب وأم وولدان في ربيع شبابهم، يشقون ليل نهار وراء لقمة العيش الحلال، ومحاولة تغطية مصاريف يومهم، أحدهم كهربائي والآخر يصلح تلاجات.









يحلم أحمد السيد بأن يتم النظر لحالته بعين الرأفة والرحمة، لا يطلب سوى أن يقف على رجله من جديد، وأن يخضع للجراحة المناسبة لحالته، ويطالب المسئولين بدعم أبنائه بورشة أو مصدر دخل يوفر لهم لقمة العيش، فبعد الحادث أصبح حملا كبيرًا عليهم ويتمنى أن يرد لهم الجميل.









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