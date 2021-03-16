متمسكون بالحريري.. حزب الله يكشف حقيقة مسؤوليته عن تعطيل تشكيل حكومة لبنان

كشف موقع "سفير الشمال" اللبناني، تفاصيل زيارة وفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد إلى العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أنها ليست إبنة وقتها، بل هي دعوة سابقة من القيادة الروسية للبحث في شؤون المنطقة، وحالت ظروف دون إتمامها.





وأضاف الموقع أن الحديث عن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية كان من أهم محاور الزيارة، نظرا لما يشهده لبنان من انهيار شامل في كل قطاعاته وخصوصا على الصعيد الاقتصادي ودمار الليرة اللبنانية أمام الدولار.





وأكد وفد حزب الله أنه غير مسؤول عن تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان ولا يضع العراقي في طريقها.









كما شدد على رفضه مبدأ سحب التكليف من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وإعادة الثقة الى الحكومة المستقيلة.





وأشار إلى أن الحزب يتمسك بالحريري لرئاسة الحكومة لكن في الوقت نفسه لا يستطيع الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون ولا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.





وأوضح أن حسن نصرالله أمسك العصا من الوسط، وقدم مبادرة تقضي بكسر الرقم 18 لعدد وزراء الحكومة، وبعدم إعطاء الثلث المعطل لأي تيار سياسي بمفرده، لكن هذه المبادرة لم تسلك طريقها الى التنفيذ بفعل الخلاف القائم بين عون والحريري.