السواركة: نشكر الدولة على اهتمامها بتنمية سيناء.. وهذا افضل رد على الشائعات





أشادت النائبة عايدة السواركة، عضو البرلمان المصري عن شمال سيناء، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.





وقالت خلال الجلسة العامة: "نشكر الدولة على الاهتمام بمحافظة شمال سيناء"، مضيفة: "هناك اهتمام حقيقي بالتنمية في المحافظة وهذا يقضي على الشائعات التي تروج لشائعات انه لا يوجد تنمية في سيناء".



