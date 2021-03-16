موقع ريال مدريد يتعرض للاختراق.. ونشر خبر كاذب عن إصابة رودريجو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جويس، وغيابه عن مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.









ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا رودريغو جوس من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى".









وكان جويس قد تعرض لنفس الإصابة شهر ديسمبر الماضي، غيبته عن الفريق لفترة تقرب من الـ 3 أشهر.









وكان نادي ريال مدريد أعلن أمس إصابة هازارد في العضلة القطنية وغيابه عن الفريق لمدة تصل للشهر.