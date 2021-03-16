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فن

غادة عبد الرازق تعلن عبر صدى البلد: شيرين هى مطربة تتر مسلسل "لحم غزال"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:22 م
شيرين وغادة عبد الرازق
شيرين وغادة عبد الرازق
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خالد صواف

أكدت النجمة غادة عبد الرازق في تصريح لصدى البلد أن  شيرين عبد الوهاب هي من ستغني تتر مسلسلها الجديد لحم  غزال التي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتعتبر هذه المرّة الثانية التي تغني فيها شيرين عبد الوهاب  في مسلسل تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، إذ غنّت شيرين عام ٢٠١٣  بموسم دراما ، أغنية “مشاعر” لمسلسل “حكاية حياة” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت وقتها نجاحا كبيرا .

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والعمل بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي، ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

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