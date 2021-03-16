شوبير: مروان محسن مفاجأة موسيماني في مواجهة فيتا كلوب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن ملامح تشكيل فريق الأهلي في مواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.











وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مروان محسن غالبا مفاجأة موسيماني اليوم في التشكيل وعلى يمينه محمد شريف".









وتتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الكونغو، الواحدة بتوقيت القاهرة، مُتجهة إلى ملعب «الشهداء» في العاصمة الكونغولية لخوض مباراة فيتا كلوب.









وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قرابة الـ20 دقيقة.









ويواجه الأهلي نظيره الكونغولي في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



