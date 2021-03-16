ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: مروان محسن مفاجأة موسيماني في مواجهة فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن ملامح تشكيل فريق الأهلي في مواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مروان محسن غالبا مفاجأة موسيماني اليوم في التشكيل وعلى يمينه محمد شريف".


وتتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الكونغو، الواحدة بتوقيت القاهرة، مُتجهة إلى ملعب «الشهداء» في العاصمة الكونغولية لخوض مباراة فيتا كلوب.


وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قرابة الـ20 دقيقة.


ويواجه الأهلي نظيره الكونغولي في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يزعم: العائلة المالكة منعت ميجان ماركل من الخروج برفقة والدتها

خفض أسعار إم جي 5 في السوق المصرية.. تعرف عليها

قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله