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برلمان

حماة الوطن: توجيهات زيادة الأجور والمعاشات هدية من الرئيس للمصريين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
اشاد حزب حماة الوطن بحزمة  القرارات  التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

وقال الحزب ان هذه القرارات هي هدية من الرئيس للمصريين للتخفيف عن كاهلهم  والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتأكيد على مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى وشعوره.

واضاف الحزب أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح.
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